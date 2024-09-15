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فيديو| إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس واستشهاد منفّذها

10:12 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الشرطة الاسرائيلية

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وكالات
أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، بوقوع عملية طعن في منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، مشيرة إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة في رأسه.

وذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الاحتلال أجبرت المحال التجارية بالقدس القديمة على الإغلاق عقب إطلاق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.
وأشارت إلى استشهاد منفذ العملية بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.

الشرطة الاسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي عملية طعن القدس المحتلة
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