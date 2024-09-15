فيديو| إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس واستشهاد منفّذها

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، بوقوع عملية طعن في منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، مشيرة إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة في رأسه.

شاهد| لحظة تنفيذ عملية الطعن قرب باب العامود بالقدس المحتلة، والتي أدت بإصابة جندي بجروح واستشــ.ـهاد المنفذ pic.twitter.com/MqGsTvA2ge — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 15, 2024

وذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الاحتلال أجبرت المحال التجارية بالقدس القديمة على الإغلاق عقب إطلاق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت إلى استشهاد منفذ العملية بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.