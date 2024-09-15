"دول أوروبية تغرق وطائرات لإنقاذ السكان".. 17 صورة ترصد حجم الكارثة

كتب- محمود عبدالرحمن:

مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد بعض الدول الأوروبية موجة من الطقس المتطرف، إذ اجتاحت فيضانات جارفة دولا مثل ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا، في أعقاب أمطار غزيرة، ما أجبر السلطات على إصدار أوامر إجلاء في عدد من الولايات والمدن، بالإضافة إلى مشاركة مروحيات عسكرية في إنقاذ المحاصرين.

وبسبب الفيضانات فقدت عائلات سياراتها في الأنهار في التشيك، بينما حاولت فرق الإنقاذ إجلاء الآلاف في رومانيا بعدما أصبحت آلاف المنازل غير قابلة للسكن.

انفجار سد في بولندا

بعد هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب بولندا، انهار سد في ستروني سلاسكي بمنطقة سيليزيا السفلى، ما أدى إلى تدفق المياه نحو نهر بيالا لاديكا والمناطق المحيطة بجلاتزر نيسي.

وأكدت السلطات أن الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا للقرى الواقعة على طول هذه الأنهار، الأمر الذى أدى إلى نشر مروحيات إنقاذ والجيش لنقل المحاصرين.

وتجاوزت الأمطار في بعض المناطق معدلات "فيضان الألفية" عام 1997، إذ تم إخلاء القرى وتوسيع عمليات الإجلاء إلى جمهورية التشيك من منطقة جلاتزر شنيجيبيرج.

في النمسا السفلى خزان مهدد بالفيضان

تواجه منطقة فالدفيرتيل شمال فيينا في النمسا، توترًا شديدًا بسبب فيضانات نهر كامب، حيث وصف المسؤولون الوضع بأنه "فيضانات تحدث مرة كل 100 عام".

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار مساء اليوم الأحد، مما يزيد من خطر فيضان خزان Ottenstein am Kamp. الجيش مستعد للتدخل، وتم إعلان 42 منطقة كوارث.

وتوقع المسؤولون فيضان نهر الدانوب، وهو حدث نادر يحدث كل 30 عامًا في المتوسط، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد، بينما توقعوا أن يصل منسوب المياه إلى ذروته ليلة الاثنين.

استمرار هطول الأمطار في أجزاء من ألمانيا

تشهد جنوب شرق بافاريا في ألمانيا، فيضانات طفيفة بعد عواصف مصحوبة بأمطار غزيرة وذلك وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تتراجع هطول الأمطار في جبال الألب بحلول اليوم الأحد، إذ فاضت فاضت مجاري المياه على ضفتيها وغمرت المياه الشوارع.

كان خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أنه اعتبارًا من اليوم الأحد في ساكسونيا وفي أجزاء من بافاريا، ستهطل أمطار طويلة الأمد من الشرق. وفي شرق ساكسونيا، من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و50 لترًا لكل متر مربع بين الأحد و وقت الغداء يوم الاثنين.