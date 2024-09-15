إعلان

BBC

"أوقفا هذا التصعيد المتهور".. سياسي أمريكي يحذر بايدن وبلينكن من استفزاز بوتين

10:04 م الأحد 15 سبتمبر 2024

روبرت كينيدي جونيور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

طالب السياسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، الإدارة الأمريكية بوقف ما وصفه بـ"التصعيد المتهور"، على ضوء المناقشات الجارية بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية في ضرب العمق الروسي.

وعلّق كينيدي على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، التي حّر فيها من تغيير جوهر النزاع في أوكرانيا إذا ما انخرطت الدول الغربية أو سمحت لكييف باستهداف الأراضي الروسية، قائلا: "أيها الوزير بلينكن والرئيس بايدن، أوقفا هذا.. أوقفا هذا التصعيد المتهور".

وأوضح: "لا أقول هذا بصفتي سياسي، لكنني ببساطة أقوله كمواطن في هذا العالم".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تناقش قضية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية بعيدة المدى لاستهداف الداخل الروسي فحسب، لكنها في الحقيقة تناقش إذا ما كانت ستشارك في الحرب مباشرة.

وشدد بويتن، على أن مشاركة الدول الغربية متمثلة في حلف الناتو، في الحرب بأوكرانيا ستغير جوهرها، كما أنها ستجبر موسكو على اتخاذ قرارات اعتمادا على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

لكن على الرغم من ذلك، لم يعلن البيت الأبيض في بيانه الذي أعقب لقاء بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قرار بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين "واضحة ولا لبس فيها"، مؤكدا أن "لا شك أنها وصلت إلى آذان المعنيين بها".

روبرت كينيدي جونيور الرئيس الروسي فلاديمير بويتن الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا الناتو أسلحة بعيدة المدى البيت الأبيض الرئيس الأمريكى جو بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث العبرية: نتنياهو سيستبدل جالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان

إعلان

إعلان

إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق
* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. 60 ثانية فقدت فيها الحاجة "عزة" 3 أحباب