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نتنياهو يشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

08:08 م الأحد 15 سبتمبر 2024

نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

يشارك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مجددا في العام الجاري.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك يوم 24 سبتمبر على أن يعود إلى إسرائيل بعد ذلك بأربعة أيام، حسبما قال مكتب نتنياهو اليوم الأحد.

وكان نتنياهو قد ألقى كلمات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مرات، كان آخرها في العام الماضي، ومن المقرر أن تلقي الحرب في قطاع غزة بظلالها على زيارته إلى نيويورك هذا العام.

يذكر أن العديد من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتقد إسرائيل وتؤيد الفلسطينيين.

وفي مايو الماضي، تم تبني قرار بأغلبية ساحقة يمنح دولة فلسطين صفة مراقب بما يوسع من مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات ولكن بدون حقوق التصويت.

بنيامين نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك دولة فلسطين إسرائيل قطاع غزة الحرب فى غزة تل أبيب
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