الكويت تسقط الجنسية عن رئيس حكومتها الذي عيّنه صدّام حسين بعد الغزو

وكالات

أعلنت السلطات الكويتية في بيان، اليوم السبت، إسقاط الجنسية عن الضابط الكويتي السابق علاء حسين، الذي عينه الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين رئيسا للحكومة في أعقاب الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

وأوضح المرسوم الأميري الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين علاء حسين علي الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، جاء استنادا إلى المادة 14-2 من قانون الجنسية الكويتي، الذي يجيز سحب الجنسية في حال ثبت عمل حاملها لمصلحة دولة أجنبية، وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات الدبلوماسية معها مقطوعة.

وكان علاء حسين ضابطا في الجيش الكويتي، قبل أن يترأس الحكومة الكويتية المؤقتة التي شكّلها الرئيس العراقي بعد غزو الكيوت، في أغسطس 1990، غير أنه حُكم عليه بالإعدام غيابيا عام 1993 بتهمة الخيانة العظمى، كما صدر حكم بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو خلال الحرب.

بينما تعاون "الجويعد"، وهو رقيب سابق بالجيش الكويتي، مع النظام العراقي خلال الغزو عبر تقديم معلومات أمنية، وأُلقي القبض عليه عام 2003 ضمن شبكة تجسس تعمل لصالح العراق، وفق الصحيفة الكويتية.