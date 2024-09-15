تعليقًا على حادث الزقازيق.. السفارة التركية بالقاهرة: نقدم تعازينا لدولة مصر الصديقة والشقيقة

وكالات

أعربت السفارة التركية في القاهرة عن تعازيها في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم قطاري الزقازيق مساء أمس السبت.

وقالت السفارة التركية في بيان، اليوم الأحد، " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ثلاثة وإصابة العديد من الأشخاص في حادث القطار الذي وقع بالزقازيق".

وأضافت "نقدم تعازينا لدولة مصر الصديقة والشقيقة ولأسر الضحايا وذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكان قطاران اصطدما ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، مساء أمس السبت، ما أسفر عن 3 وفيات وعدد من الإصابات.