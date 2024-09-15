عبد العاطي يجرى اتصالاً هاتفياً مع مستشار الشؤون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة

وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تمنيات الجانب المصري للحكومة الجديدة في بنجلاديش بالتوفيق في جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن عبد العاطي أعرب كذلك عن تقدير مصر لمسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش، مما انعكس على التقارب بين الشعبين والتوافق بشأن عدد كبير من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

واختتم خلاّف تصريحاته بالإشارة إلى قيام وزير الخارجية بالتأكيد علي حرص مصر أن تشهد الفترة القادمة استمرار أواصر التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات بين الدولتين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.