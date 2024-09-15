تركيا تُعلن تحييد 3 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 3 عناصر من من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القوات التركية "حيدت إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي" و"إي بي جي" في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى "تحييد إرهابي آخر في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق"، مؤكدة أن "القوات المسلحة التركية تواصل تضييق الخناق على الإرهابيين".

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".