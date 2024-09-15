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الحوثيون: نطور أسلحتنا بالتزامن مع دراسة منظومات الدفاع الإسرائيلية

05:46 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الحوثيون

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وكالات

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله "الحوثيين"، نصر الدين عامر، اليوم الأحد، إن عملية اليوم رسالة استمرار في الإسناد للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الجماعة اليمنية لن تتردد في استهداف أي موقع للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحوثيين يطورون أسلحتهم وبالتزامن مع دراسة منظومات الدفاع الإسرائيلية، لافتا إلى أن الجماعة الموالية لإيران تستهدف إحدى أدق تقنيات الدفاع الجوي التي توجد بحوزة إسرائيل.

وأكد عامر أن الحوثيين يواصلون التنسيق مع المقاومة الفلسطينية لتكون عملياتهم فعالة، موضحا أنهم مستعدون لأي رد فعل و"من سيعتدي علينا هو أيضا سيدفع الثمن".

وكشف نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، أن هناك مراحل أخرى في عملياتهم لإسناد المقاومة الفلسطينية.

الحوثيون نصر الدين عامر الاحتلال الإسرائيلي منظومات الدفاع الإسرائيلية
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