الحوثيون: دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال نصرة لغزة

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، إن عمليات جماعته مستمرة طالما استمر الحصار والعدوان على غزة، مؤكدا أن القادم أعظم.

وأشار الحوثي إلى أن جماعته الموالية لإيران تواصل استهداف الحركة الملاحية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، موضحا أن الحوثيين دخلوا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال نصرة لغزة ومقاومتها.

وكشف الحوثي أن عملية اليوم تمت بصاروخ باليستي جديد يتميز بتقنية متطورة وتجاوز كل دفاعات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت باكر اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ولا إصابات.

ولفتت إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب، موضحة أن الصاروخ أرض أرض دخل إسرائيل من جهة الشرق تحديدا اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن العملية قيد التحقيق الآن.

وأكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة الحوثيون، إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا.