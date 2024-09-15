جيش الاحتلال: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون تفكك في الجو على ما يبدو

غزة – (أ ش أ)

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن تحقيقا أوليا أظهر أن الصاروخ الباليستي "أرض-أرض" الذي أطلقته الحوثيون في اليمن على وسط إسرائيل صباح اليوم تفكك في الجو على ما يبدو.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان له - إنه حاول إسقاط الصاروخ باستخدام منظومة الدفاع بعيدة المدى "حيتس" والقبة الحديدية، التي تُستخدم عادةً للهجمات قصيرة المدى، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وجاء في البيان، أن جيش الاحتلال حاول إسقاط الصاروخ باستخدام منظومة الدفاع بعيدة المدى "حيتس" والقبة الحديدية،التي تُستخدم عادة للهجمات قصيرة المدى،وأصابت شظايا الصاروخ والصواريخ التي انطلقت لاعتراضه مناطق مفتوحة في غابة بن شيمن، بالقرب من مستوطنة كفار دانييل - على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق مطار بن جوريون - ما أدى إلى اندلاع حريق، كما تسببت شظايا صاروخ اعتراضي في أضرار طفيفة بمحطة قطار على مشارف موديعين، على بعد حوالي 25 كيلومترا شرق تل أبيب، ويجري البحث عن شظايا ربما تكون سقطت في مناطق شرق تل أبيب.

ومن المقرر إجراء تحقيق عسكري لمعرفة سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي، أو ما إذا كان قد تم اعتراضه جزئيا بواسطة الدفاعات الجوية.

وحسب الصحيفة، قال الحوثيون إن الصاروخ بلغ سرعات تفوق سرعة الصوت ووصل إلى إسرائيل في غضون 11 دقيقة.