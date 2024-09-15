بايدن: هاريس ستصبح أول سيدة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن "المرحلة التي نمر بها تمثل لحظة نادرة في التاريخ حيث يحدد القرار الذي نتخذه مصير أمتنا والعالم لعقود".

وأشار بايدن، إلى أن رئاسة سلفه، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الفاشلة للولايات المتحدة أدت إلى تآكل الثقة في الديمقراطية.

وأضاف بايدن "يجب أن نحافظ على ديمقراطيتنا وأن نتحدث ضد الأكاذيب والكراهية التي تروى من أجل السلطة والربح".

وأكد بايدن أن نائبته، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ستصبح أول سيدة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي سيفوز بأغلبية مجلس النواب.