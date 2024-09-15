معاريف: حيفا تشهد تمرين طوارئ ضمن الاستجابة لسيناريوهات حرب شاملة بالشمال

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن مدينة حيفا شمالي إسرائيل تشهد تمرين طوارئ هو الأول من نوعه، تضمن الاستجابة لسيناريوهات من بينها إطلاق صواريخ خلال حرب شاملة في شمال إسرائيل.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

ولفتت القناة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية.

بدورها، أكدت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو نقل مركز الثقل العسكري إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان.

وأفادت هيئة البث العبرية، أمس السبت، بوجود خلاف بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جالانت يؤكد جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للتصعيد مع لبنان رغم ما يعنيه ذلك من إضرار بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وكشفت أن نتنياهو أكد بمشاورات عقدت الخميس أن توسيع التصعيد مع لبنان لن يضر بالضغط العسكري بغزة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن مباحثات المبعوث الأمريكي آموس هوكستين بشأن لبنان لم تشهد تقدما.