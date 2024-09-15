أبو عبيدة: توسيع الحرب خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ لكارثة محققة

وكالات

باركت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، العملية النوعية التي نفذتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية واستهدفت موقعا عسكريا قرب تل أبيب.

وثمن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك، موضحا أن السلاح المستخدم في العملية والهدف نقلة نوعية ستكون لها مفاعيل في معركة طوفان الأقصى.

وأكد أبو عبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عالقا في وحل غزة ويفشل هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، مشيرا إلى أن الكيان الذي فشل في اعتراض الصاروخ أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها مفاجآت كثيرة.

وأوضح أبو عبيدة أن توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.