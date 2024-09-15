قتلى جراء إعصار بيبينكا في الفلبين

مانيلا - (د ب أ)

قالت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين، اليوم الأحد، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر سقوط الأشجار، كما تضرر أكثر من 200 ألف شخص بعدما اجتاح إعصار بيبينكا الفلبين.

وأضافت الوكالة أن شخصين مازالا في عداد المفقودين، كما أصيب 11 آخرون من حوادث ناجمة عن الإعصار.

وكان من ضمن الضحايا أربعة طلاب كانوا يستقلون دراجة ذات ثلاث عجلات اصطدمت بها شجرة سقطت في قرية بإقليم لاناو ديل سور أمس الأول الجمعة، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وفي شبه جزيرة زامبوانجا، لقيت طفلة عمرها عامان وسيدة بعدما سقطت أشجار اقتلعها الإعصار من جذورها على منزلهما.

ومن بين المتضررين، أكثر من 36 ألف نزحوا من منازلهم واضطروا للبقاء في مراكز إيواء أو عند أقاربهم أو أصدقائهم، حسبما ذكرته وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية.

ويذكر أن إعصار بيبينكا ضرب شرق وجنوب الفلبين أمس الأول الجمعة، محملا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وغادر الإعصار البلاد أمس السبت، وواصل تحركه نحو جنوب الصين، حيث من المتوقع أن يصل مساء اليوم في المنطقة الواقعة حول شنغهاي ومدينتي هانغتشو ونينجبو، وهي المنطقة التي يعيش بها أكثر من 46 مليون شخص.

وذكر التلفزيون الحكومي أنه تم إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية في مطارين دوليين بشنغهاي.

وكان إعصار ياجي قد ضرب الصين منذ أكثر من أسبوع، مما تسبب في وقوع ضرر قوى وقتلى في جنوب البلاد.