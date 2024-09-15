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إعلام عبري: أقمار التجسس الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد الصاروخ اليمني

01:58 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الصاروخ اليمني ارشيفية

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(وكالات)

قال موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أقمار التجسس الإسرائيلية والأميركية التي يُفترض أن تتعقب مواقع الإطلاق المحتملة باليمن لم تتمكن من رصد الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في وقت سابق اليوم.

وأفاد موقع "والا"، أن الأقمار الصناعية الأميركية كان من المفترض أن تلتقط الحرارة الكبيرة الناتجة عن محرك الصاروخ، ومن ثم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بذلك.

وأضاف الموقع العبري، أن عملية رصد الصاروخ كان من المفترض أن تقوم بها سفن البحرية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، ليتمكنوا من رصد الصاروخ وهو في طريقه إلى إسرائيل.

وذكر "والا"، أن رصد الصاروخ كان من المفترض أن يتم من خلال رادار إكس بعيد المدى المتواجد في النقب ويشغله جنود أميركيون أو رادار نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي السهم "آرو".

وفي وقت سابق اليوم، أطلق الحوثيون صاروخ فرط صوتي تجاه إسرائيل في عملية نوعية تم الإعلان عنها، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ وهو الأمر الذي نفاه الحوثيون مؤكدين نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه.

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