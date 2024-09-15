أول تعليق من نتنياهو على إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل

(وكالات)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على عملية إطلاق الصاروخ التي نفذها الحوثيون، قائلًا إن "كل من يهاجم إسرائيل لن يكون بعيدًا عن ذراعها الطويلة".

وتوعد نتنياهو الحوثيين، بدفع ثمنًا باهظًا على عملية اليوم وسط إسرائيل، ومحاولة المساس بها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تخوض في الوقت الحالي حرب متعددة الجبهات تديرها إيران بهدف القضاء عليها، على حد تعبيره.

وتحدث نتنياهو، عن الوضع على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، حيث أكد نتنياهو، ان الوضع الحالي في شمال إٍسرائيل لن يستمر مؤكدًا على فعل كل ما يجب لإعادة الإسرائيليين النازحين إلى منازلهم في الشمال.



وفي وقت سابق اليوم، أطلق الحوثيون، صاروخ فرط صوتي، تجاه إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضه فوق مطار اللد بين القدس وتل أبيب.

من جانبها نفت جماعة أنصار الله الحوثي، اعتراض الصاروخ من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدة نجاحه في استهداف هدفًا عسكريًا في مدينة يافا.بنيامين نتنياهو