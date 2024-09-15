الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب تأخر رصد الصاروخ الحوثي

(وكالات)

ًصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم فتح تحقيق من قبل القوات الجوية الإسرائيلية لبحث سبب تأخر رصد واعتراض الصاروخ المطلق من اليمن، الذي سقط في منطقة قريبة من تل أبيب صباح اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، نجحت في اعتراض صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله الحوثي صباح اليوم.

ونفى الحوثيون، تصريحات الجيش الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ فوق مطار اللد، مؤكدين تمكن الصاروخ الفرط صوتي من إصابة هدفًا عسكريًا انطلق لأجله في مدينة يافا.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 9 إسرائيليين، بسبب التدافع نحو الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار.