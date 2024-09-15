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سفير مصر لدى موسكو: روسيا ومصر تستعدان لتوقيع عدة اتفاقيات

01:06 م الأحد 15 سبتمبر 2024

روسيا ومصر

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موسكو - (د ب أ)

قال السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، اليوم الأحد، لوكالة تاس الروسية للأنباء، على هامش "القمة الإعلامية لمجموعة بريكس"، إن مصر وروسيا تستعدان لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وأضاف النجاري أنه "يجري إعداد مثل هذه الاتفاقيات، لكن لن يتم توقيعها بالضرورة في قمة بريكس المقررة في قازان، لأن هذا اجتماع متعدد الأطراف"، بحسب ما ذكرته تاس.

وقال السفير المصري "لكننا نعمل على بعض المشاريع الثنائية التي يمكن توقيعها في أي وقت."

وكانت مجموعة بريكس تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ثم انضمت إليهم اعتبارا من يناير الماضي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

روسيا ومصر سفير مصر لدى موسكو نزيه النجاري القمة الإعلامية لمجموعة بريكس
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