إعلان

BBC

جيش الاحتلال يطالب سكان الوزاني جنوبي لبنان بالإخلاء

12:24 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

جيش الاحتلال يطالب سكان الوزاني جنوبي لبنان بالإخلاء

(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات فوق منطقة الوزاني جنوبي البلاد تطالب فيها سكان المنطقة وجوارها إلى الإخلاء.

وجاء إلقاء تلك المنشورات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد قالت إنه لم يتم تحديد موعد توسيع العملية العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون خلال أشهر أو الأسابيع القادمة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي طيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان منطقة الوزاني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. ارتفاع الوفيات لـ4 حالات.. وخروج 30 مصابًا