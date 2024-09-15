جيش الاحتلال يطالب سكان الوزاني جنوبي لبنان بالإخلاء
جيش الاحتلال يطالب سكان الوزاني جنوبي لبنان بالإخلاء
(وكالات)
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات فوق منطقة الوزاني جنوبي البلاد تطالب فيها سكان المنطقة وجوارها إلى الإخلاء.
منشورات إسرائيليّة تدعو سكان الوزاني إلى إخلائها!— Lebanos (@lebanosnews) September 15, 2024
ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات فوق الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها.#الوزاني #منشورات_إسرائيلية #لبنان #إسرائيل #حنوب_لبنان pic.twitter.com/dVpC5TZzzB
وجاء إلقاء تلك المنشورات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية في الجبهة الشمالية مع لبنان.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد قالت إنه لم يتم تحديد موعد توسيع العملية العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون خلال أشهر أو الأسابيع القادمة.
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