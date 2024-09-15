الحوثيون يكذبون الرواية الإسرائيلية عن اعتراض صاروخ فرط صوتي

(وكالات)

نفى رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، اليوم الأحد، تصريحات الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن صباح اليوم.

وقال المسؤول الحوثي، إن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال فشلت في اعتراض الصاروخ اليمني، مؤكدًا على وصول الصاروخ إلى هدفه.

وصرح رئيس الهيئة الإعلامية، أن العمق الإسرائيلي أصبح مكشوفًا بشكل كامل أمام الحوثيين، مشيرًا إلى وصول المسيرات الحوثية سابقًا إلى إسرائيل ثم تبعتها الصواريخ دون اعتراض من القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن عمق الاحتلال أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين)، قائلا إن مسيراتهم وصلت سابقا إلى إسرائيل والآن تصل الصواريخ دون اعتراض.

وتوعد المسؤول الحوثي، قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ "مستقبل يخفي الكثير من المفاجآت" على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نجح في اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن صباح اليوم.

وأفاد الحوثيون، أنهم أطلقوا صاروخ باليستي، نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين تمكنه من إصابة هدف عسكري إسرائيلي في مدينة يافا الإسرائيلية.