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BBC

الحوثيون: استهدفنا هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي

12:04 م الأحد 15 سبتمبر 2024

ارشيفية

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، إننا نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف الناطق العسكري في مؤتمر صحفي، أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وتتويجا لجهودنا بتطوير التقنية الصاروخية، موضحا أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمنعنا من الانتصار لمظلومية الفلسطينيين.

وتابع يحي سريع، أن الصاروخ الفرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر.

الحوثيون استهداف هدف عسكري يافا
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