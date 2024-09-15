بعد إطلاق صاروخ اليمن.. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع نحو الملاجئ

(وكالات)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 9 إسرائيليين أثناء تدافعهم نحو الملاجئ بعد إطلاق إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب.

وكشفت جماعة أنصار الله الحوثي، عن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإسرائيلي، أطلقت خلالها صاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، إن الصاروخ نجح في استهداف هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في مدينة يافا خلال العملية النوعية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن صباح اليوم فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس.