بعد إطلاق صاروخ.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية في العمق الإسرائيلي

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، اليوم الأحد، في بيان وصفه بـ "المهم" عن عملية نوعية نفذتها جماعة أنصار الله بعمق "كيان العدو الصهيوني".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات الصاروخية الحوثية استهدفت هدفًا عسكريًا في منطقة يافا، خلال العملية النوعية.

وأوضح المتحدث العسكري، أن العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، بحسب تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن فوق مطار الللد بين تل أبيب والقدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ أرض أرض اخترق الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق صباح اليوم، وهو ما تم بعده تفعيل الدفاعات الجوية.