إعلان

BBC

بعد إطلاق صاروخ.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية في العمق الإسرائيلي

11:54 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

إطلاق صواريخ- أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، اليوم الأحد، في بيان وصفه بـ "المهم" عن عملية نوعية نفذتها جماعة أنصار الله بعمق "كيان العدو الصهيوني".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات الصاروخية الحوثية استهدفت هدفًا عسكريًا في منطقة يافا، خلال العملية النوعية.

وأوضح المتحدث العسكري، أن العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، بحسب تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن فوق مطار الللد بين تل أبيب والقدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ أرض أرض اخترق الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق صباح اليوم، وهو ما تم بعده تفعيل الدفاعات الجوية.

جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع الحوثيين الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* حادث قطاري الزقازيق.. ارتفاع الوفيات لـ4 حالات.. وخروج 30 مصابًا