بسبب الفيضانات.. إعلان ولاية النمسا السفلى منطقة كوارث

فيينا - (د ب أ)

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الأحد، أن ولاية النمسا السفلى المحيطة بالعاصمة فيينا أصبحت منطقة كوارث، عقب ارتفاع مستويات مياه عدة أنهار بصورة كبيرة بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال ستيفان بيرنكوف نائب حاكم الولاية لوكالة الأنباء النمساوية "الوضع يزداد سوءا بسبب الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد".

وحذر بيرنكوف من وقوع " فيضانات قوية" وقال إنه من الممكن وقوع انهيارات أرضية في بعض المناطق، التي غمرت المياه أراضيها بالكامل. كما غمرت المياه الطرق.

وفي بعض المناطق بشمال فيينا، قام قطاع الإطفاء بإنقاذ أشخاص حوصروا داخل منازلهم خلال الليل.

وطلبت السلطات أن يغادر الأشخاص في الشوارع الواقعة بالقرب من الأنهار منازلهم في عدة بلديات.

ويشار إلى أنه بالإعلان عن منطقة كوارث، توسع السلطات بذلك صلاحياتها لإصدار أوامر بالإخلاء. وفي فيينا، تم تعليق عمل خطين لمترو الأنفاق جزئيا كإجراء احترازي.