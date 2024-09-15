اندلاع حرائق بالجولان المحتل إثر إطلاق صواريخ من لبنان

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مناطق عدة شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مضيفة أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حرائق كبيرة وآخذة بالتوسع.

كانت الشرطة الإسرائيلية، أفادت بأن صاروخ يمني سقط في بلدة كفار دانيال في منطقة قريبة من مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأضافت الشرطة، أن الصاروخ تسبب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

وأكد جيش الاحتلال، أن الصاروخ اليمني قطع نحو ألفي كيلومترا ليصل إسرائيل، مضيفا أن تحليقه استغرق نحو 15 دقيقة ليخترق الأجواء الإسرائيلية من الحدود الشرقية.