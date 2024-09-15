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BBC

"تذكير بالفشل المستمر للحكومة".. رئيس حزب العمل الإسرائيلي يعلق على الصاروخ اليمني

10:46 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان

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وكالات
علق رئيس حزب العمل يائير غولان تعليقا على الصاروخ اليمني الذي أسقط وسط إسرائيل.

وقال رئيس حزب العمل، إننا تلقينا هذا الصباح تذكيرا بالفشل المستمر لحكومة اليمين، موضحا أنه بدلا من إغلاق جبهات القتال، تجرّنا حكومة الصفر إلى حرب وصراع داخلي إلى الأبد.

وأضاف رئيس حزب العمل، أن الضغط الشعبي الذي لا هوادة فيه هو الذي سيسقط الحكومة وعلينا أن نتظاهر كل يوم.

كانت الشرطة الإسرائيلية، أفادت بأن الصاروخ اليمني سقط في بلدة كفار دانيال في منطقة قريبة من مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأضافت الشرطة، أن الصاروخ تسبب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

وأكد جيش الاحتلال، أن الصاروخ اليمني قطع نحو ألفي كيلومترا ليصل إسرائيل، مضيفا أن تحليقه استغرق نحو 15 دقيقة ليخترق الأجواء الإسرائيلية من الحدود الشرقية.

يائير غولان حزب العمل الإسرائيلي الصاروخ اليمني
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