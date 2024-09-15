احذروا.. زوجة ترامب توجه رسالة إلى الأمريكيين (تفاصيل)

وكالات

رسالة ميلانيا ترامب إلى الأميركيين: احذروا الـ"إف بي آي"

وجهت السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب رسالة إلى الأمريكيين تحذرهم فيه من مكتب التحقيثات الفيدرالي "إف بي آي".

ووصفت ميلانيا ترامب على موقع إكس مداهمة الـ"إف بي آي" لمنزلها في مارالاغو عام 2022، بأنه يجب أن يكون "تحذيرا لجميع الأمريكيين".

وقالت السيدة الأولى السابقة: "لم أتخيل قط أن الحكومة هنا في أميركا ستنتهك خصوصيتي. داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلي في فلوريدا وفتشو متعلقاتي الشخصية.

وتابعت زوجة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب: "هذه ليست قصتي فقط، إنها بمثابة تحذير لجميع الأمريكيين، وتذكير بأنه يجب احترام حريتنا وحقوقنا".

ومن المقرر أن يقيم ترامب دعوى قضائية ضد وزارة العدل للحصول على تعويضات بقيمة 100 مليون دولار، بسبب المداهمة غير المسبوقة التي شنتها الحكومة عام 2022، على ممتلكاته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقول المحامون إن ذلك تم "بقصد واضح لقتله".

وداهم ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في أغسطس 2022، بينما أقر ابنه أنه جاء في إطار تحقيق حول نقل الرئيس السابق سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

ويتخذ ترامب وزوجته ميلانيا، من ناديه في بالم بيتش منزلا، منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، لكنهما يقضيان الصيف في العموم في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.