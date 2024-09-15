إسرائيل تُحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله لتل أبيب

وكالات

أكدت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله إلى وسط "إسرائيل" رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ولا إصابات.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب، لافتة إلى أن الصاروخ أرض أرض دخل إسرائيل من جهة الشرق تحديدا اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن العملية قيد التحقيق الآن.

وأكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة الحوثيون، إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا.