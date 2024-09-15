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BBC

إسرائيل تُحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله لتل أبيب

07:06 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أكدت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله إلى وسط "إسرائيل" رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ولا إصابات.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب، لافتة إلى أن الصاروخ أرض أرض دخل إسرائيل من جهة الشرق تحديدا اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن العملية قيد التحقيق الآن.

وأكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة الحوثيون، إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا.

الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في تل أبيب تل أبيب احتاجات إسرائيل اليمن الحويثيون
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