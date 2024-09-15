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BBC

قادم من اليمن.. اعتراض صاروخ فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس

07:00 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

سقوط صواريخ - أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ولا إصابات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب، لافتة إلى أن الصاروخ أرض أرض دخل إسرائيل من جهة الشرق تحديدا اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن العملية قيد التحقيق الآن.

يذكر أن قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمينة الحوثيون، أكدوا إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا.

اعتراض صاروخ فوق مطار اللد مطار اللد تل أبيب القدس اليمن
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