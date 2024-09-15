تصعيد جديد.. الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويُطلق النار على المواطنين

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، إذ داهم جنود الاحتلال منازل عدة خلال عملية الاقتحام المستمرة، وفقا لما ذكرته "الغد".

وأطلق جيش الاحتلال والمستوطنون المتطرفون النار صوب منازل الفلسطينيين في حي واد الحصين قرب مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وهاجم عددا من المستوطنين المتطرفين حارة جابر قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، إذ ألقوا الحجارة صوب نوافذ منازل الفلسطينيين في المنطقة.

وتعد حارة جابر من المناطق المغلقة في مدينة الخليل التي تتعرض لعدوان مستمر من جيش الاحتلال ومستوطنيه، زادت حدته بعد السابع من أكتوبر.

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال منطقة سِنْجِر بمدينة الخليل وداهمت أحياء مختلفة، وفتشت المحال التجارية ومنازل الفلسطينيين في المنطقة.

وتشهد الخليل حملة اعتقالات واسعة منذ السابع من أكتوبر طالت أكثر من 3 آلاف مواطن.