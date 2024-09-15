إعلام فلسطيني: إصابات في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع إصابات للمدنين في قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إذ داهم عددا من المنازل، وفقا لما ذكرته "الغد".

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة شهداء الزيتون التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين".

وأضافت أن الاحتلال استهدف 172 مركز إيواء منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، من بينها 152 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وأخرى حكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين.