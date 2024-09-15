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جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل

01:47 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إذ داهم عددا من المنازل، وفقا لما ذكرته "الغد".

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة شهداء الزيتون التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين".

وأضافت أن الاحتلال استهدف 172 مركز إيواء منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، من بينها 152 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وأخرى حكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين.

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