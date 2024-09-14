من بينها الصومال والسودان.. أبرز الملفات في زيارة رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية إلى إريتريا

وكالات

في إطار زيارتهما الثنائية إلى العاصمة أسمرة، ناقش رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع الرئيس الإريتري "إسياس أفورقي"، التطورات في منطقة القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، توافق الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، كما شددا على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

إلى جانب ذلك، تطرقت المباحثات إلى التطورات الأمنية في البحر الأحمر، وكذا ضرورة توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب.

بالإضافة إلى ذلك، نقل اللواء عباس كامل والدكتور عبد العاطي رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للرئيس الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.