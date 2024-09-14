بعد تزوير وثائق الجنسية.. حبس مواطن مصري تولى مناصب قيادية في ليبيا

وكالات

قالت وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن النيابة العامة أمرت باحتجاز مواطن مصري في تهم تزوير وثائق شخصية أتاحت له شغل مناصب رفيعة تحصّل من خلالها على مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية.

وأشار مكتب النائب العام الليبي، إلى أن المحامي العام بمحكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس، اطّلع على تقارير مأمور المخابرات، بشأن تقلّد مواطن مصري لوظيفة عامة باستخدام وثائق مزورة تفيد بانتمائه إلى الجنسية الليبية.

ووفقا للتحقيقات، فإن المواطن المصري تم تعيينه ضمن المناصب الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظام الوظائف العامة في ليبيا، قبل أن ينتقل إلى العمل بوزارة العدل ويتولى إدارة التخطيط فيها.

وأوضح التقرير أن المتهم، مصري الجنسية، مارس مهام وظيفته وتربّح من صلاحياته بطرقة مخالفة للقانون، شملت تلقيه "رشوة" بقيمة مليونا وثلاثمائة وعشرين ألف دينار ليبي (نحو 277 ألف دولار)، مقابل تسهيلات لخدمات تقدمها وزارة العدل.