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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نخشى هجمات روسية على محطات نووية أوكرانية

10:33 م السبت 14 سبتمبر 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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وكالات
قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، إن واشنطن تخشى هجمات روسية على محطات طاقة نووية أوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال سوليفان، إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا هذا الشهر.
وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مناقشة استراتيجية الحرب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس جو بايدن هذا الشهر.
وأوضح سوليفان أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى هو موضوع "مشاورات مكثفة" بين الحلفاء، لافتا إلى أن احتدام القتال حول مدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا يشكل "مصدر قلق".

جيك سوليفان الأمن القومي الأمريكي هجمات روسية أوكرانيا
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