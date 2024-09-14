كوريا الشمالية تطلق المزيد من البالونات المحملة بالقمامة باتجاه جارتها الجنوبية

بيونج يانج – (أ ش أ)

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أرسلت المزيد من البالونات التي من المحتمل أنها تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بعد ثلاثة أيام فقط من إرسالها بالونات مماثلة.

وفي بيان إلى الصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة إن بالونات بيونج يانج قد تصل إلى مقاطعة جيونج جي المحيطة بسيول، محذرة الجمهور من الأجسام المتساقطة، كما طلبت من المواطنين إبلاغ الجيش أو الشرطة عن هذه البالونات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت يوم الأربعاء، حوالي 20 بالونًا من المحتمل أن تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، لكنها فشلت في عبور خط ترسيم الحدود العسكرية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.

ومنذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة ردًا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون والناشطون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

وتمثل حملة البالونات المطلقة اليوم السبت، أحدث حلقة في سلسلة من الاستفزازات التي قامت بها كوريا الشمالية هذا الأسبوع، حيث أطلقت الخميس عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي تنفذها منذ الأول من يوليو.