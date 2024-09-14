إعلام عبري: الجنائية الدولية قد تصدر أوامر لاعتقال نتنياهو وجالانت هذا الأسبوع

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر هذا الأسبوع، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وقبل أيام، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العربية أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت والسنوار بشكل عاجل.