بسبب الفيضانات.. النمسا تعلن 24 منطقة "مناطق كوارث"

فيينا – (أ ش أ)

أعلنت النمسا اليوم عن 24 منطقة في البلاد "مناطق كوارث" بسبب الفيضانات في ولاية النمسا السفلى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الحالة المناخية السيئة ستستمر وتتسم بالأمطار الغزيرة حتى بداية الأسبوع المقبل، وأن المناطق التي تم إعلانها مناطق منكوبة تقع في مقاطعات زويتل وهورن وكريمس وتولن في النمسا السفلى.

من جانبه، قال نائب حاكم النمسا السفلى ستيفان بيرنكوبف، إنه تمت بالفعل عمليات الإخلاء الأولى في بعض المناطق منذ مساء أمس، ومع ذلك غرقت العديد من الحدائق والمنازل، حيث تسببت الأمطار المستمرة في ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير للغاية.

وأضاف بيرنكوبف "أصبحت التوقعات المناخية أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة"، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تستمر الفيضانات لمدة طويلة، وأنه من المتوقع حدوث زيادة سريعة وكبيرة في تدفق المياه في جميع المسطحات المائية بسبب هبوب رياح وأعاصير مدمرة.