إعلام عبري: نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية.

بدورها، أكدت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو نقل مركز الثقل العسكري إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان.

وأعلنت القناة 12، أن اجتماع الحكومة المقرر غدا لبحث توسيع الحملة في الشمال تأجل إلى يوم الاثنين.