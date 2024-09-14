إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية

08:43 م السبت 14 سبتمبر 2024

نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية.

بدورها، أكدت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو نقل مركز الثقل العسكري إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان.

وأعلنت القناة 12، أن اجتماع الحكومة المقرر غدا لبحث توسيع الحملة في الشمال تأجل إلى يوم الاثنين.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث الإسرائيلية: خلاف بين نتنياهو وجالانت بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان

إعلان

إعلان

15 صورة ترصد اللقطات الأولى لـ حادث تصادم قطارين بالشرقية
3وفيات و47 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
أول صور لضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق في المستشفيات