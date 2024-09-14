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الأردن: إعادة مواطنين اثنين مختطفين إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات السورية

08:00 م السبت 14 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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عمان – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معرباً عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.

وأشار القضاة، إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سوريا السفير الدكتور سفيان القضاة
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