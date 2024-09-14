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وزير خارجية الاحتلال: بوريل معاد للسامية وكاره لإسرائيل

07:59 م السبت 14 سبتمبر 2024

جوزيب بوريل

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وكالات
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معاد للسامية وكاره لإسرائيل ويحاول باستمرار تمرير قرارات وعقوبات ضد إسرائيل.
وكان بوريل ألغى زيارته المقررة إلى إسرائيل بعد أن رفض وزير خارجيتها يسرائيل كاتس السماح له بالدخول إلى تل أبيب.
وقبل أيام، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الرد على مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي هو الطريقة الدبلوماسية لإبلاغه بأنه غير مرحب به في إسرائيل.
وفي وقت سابق، أبلغ بوريل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأنه يعتزم زيارة إسرائيل في الفتة من 14-15 سبتمبر الجاري، قبل نحو شهر من رحيله عن منصبه.
وأوضحت الصحيفة، أن بوريل يدعو إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سنوتريتش، إلى جانب مطالبته بإعادة النظر في فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي يسرائيل كاتس الاحتلال الإسرائيلي
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