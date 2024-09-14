تقديرًا لجهوده في إيصال المساعدات لغزة.. العاهل الأردني يحصد جائزة "برلمان المتوسط"

عمان – (أ ش أ)

تسلم رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم السبت، مندوبا عن الملك عبد الله الثاني، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط (بام) والتي منحت للعاهل الأردني؛ تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتهدف الجائزة - التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات - إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

ونقل الفايز، شكر عاهل الأردن لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على هذا التكريم الذي يمثل تقديرا للأردن ولجهوده المستمرة لوقف العدوان الغاشم على غزة، وتقديم العون والمساعدة وتأمين كل ما يحتاجه الأشقاء الفلسطينيين طبيا وصحيا وإنسانيا وإغاثيا.

وقال الفايز، إن الملك عبد الله الثاني، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان ملتزما شخصيا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق غزة كافة، وأشرف بنفسه على الإنزالات الجوية للمساعدات، وشارك شخصيا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

واستعرض جهود الأردن بقيادة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة.

من جهته، قال رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة الذي سلم الجائزة، إن هذا التكريم يأتي تقديرا من برلمان البحر الأبيض المتوسط لاهتمام الملك الاستثنائي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة واللازمة، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في سياقات النزاع.

وقال ميارة، إن الأردن هو أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية طوال أكثر من سبعة عقود، والمساند الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المسؤولية الدينية والسياسية التي يتحملها الملك عبد الله الثاني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أهمية دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولفت إلى موقف برلمان البحر الأبيض المتوسط الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، فضلاً عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين من أجل ضمان تحقيق السلام الدائم.