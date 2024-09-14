عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إزاحة نتنياهو من الحكم لإنقاذ أبنائنا

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن توسيع العملية العسكرية في الشمال مع حزب الله اللبناني دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى، أنه ما دام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل فإن هذه الحرب ستستمر إلى الأبد، مشددين على أن سياسته تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الأسرى، مؤكدا أن الأسرى موجودن في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو.

وأوضح بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن تمسك نتنياهو بمحور فيلاديلفيا يعرقل صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى.

ولفت البيان إلى أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت، مطالبا الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة.