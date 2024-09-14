كرسالة تصالحية للمجتمع الدولي.. إيران تحوّل سجنًا سيء السمعة إلى مبنى جامعي

إيران تحوّل سجنًا سيء السمعة إلى مبنى جامعي

طهران - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم السبت، أنها ستقوم بتحويل سجن إيفين سيئ السمعة في طهران إلى مبنى جامعي.

وقال نائب الرئيس محمد رضا عارف: "من خلال تحويل سجن إلى مركز أكاديمي، نود أن نرسل إشارة جيدة ورسالة تصالحية إلى المجتمع الدولي"، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وسيصبح السجن، الذي اشتهر لعقود كموقع لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المعارضين السياسيين، جزءا من كلية الطب في جامعة شهيد بهشتي القريبة.

وكان الإصلاحيون في إيران يطالبون بإغلاق السجن منذ سنوات، لكن المتشددين في البرلمان والقضاء في البلاد عرقلوا هذه الخطوة.

والآن، سيتم تنفيذ المشروع تحت قيادة الرئيس المعتدل الجديد مسعود بزشكیان.