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دراسة: عقار فايزر ساعد مرضى السرطان على استعادة وزنهم

06:32 م السبت 14 سبتمبر 2024

تعبيرية

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نيويورك - (د ب أ)

أظهرت دراسة، في منتصف مرحلتها، أن العقار التجريبي الذي طورته شركة فايزر لمنع فقدان الوزن لدى مرضى السرطان ساعد المرضى على استعادة وزنهم، الأمر الذي يقدم أملا جديدا في علاج الحالة الخطيرة التي تسبب فقدان العضلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتتسبب متلازمة تسمى الدنف لدى مرضى السرطان في تغيرات في الأيض والشهية، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان عضلات هيكلية ودهون تضعف الجسد ويمكن أن تجعل علاجات السرطان أقل فعالية في بعض الحالات.

وتشير الدراسات إلى أن 30% من وفيات السرطان يسببها الدنف وأن نحو 80% من مرضى السرطان في المراحل المتقدمة يعانون من هذه الحالة، ولم تتم حتى الآن الموافقة على أي أدوية لعلاجها.

عقار فايزر مرضى السرطان فقدان الوزن
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