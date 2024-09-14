أكثر من 100 أسير حرب في صفقة تبادل بين أوكرانيا وروسيا

أكثر من 100 أسير حرب في صفقة تبادل بين أوكرانيا ور

موسكو- (د ب أ)

أجرت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، عملية تبادل أسرى رئيسية، شملت أكثر من مئة أسير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 103 من جنودها موجودون في بيلاروس لتلقي "دعم نفسي وطبي ضروري" قبل العودة لوطنهم.

ووجهت روسيا الشكر لدولة الإمارات لوساطتها في العملية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام إن روسيا أفرجت عن 82 جنديا و21 ضابطا، بينهم أفراد من الجيش وخفر الحدود والشرطة.

وقال زيلينسكي إن كثيرا من الأسرى الروس كان تم أسرهم خلال الهجوم الأوكراني المفاجئ عبر الحدود في كورسك.

وجاءت عملية تبادل الأسرى الأحدث بعد يوم من إعلان زيلينسكي عن مبادلة أخرى تشمل 49 أوكرانيا.

وقامت أوكرانيا وروسيا بتبادل أسرى الحرب في أكثر من 50 مناسبة منذ شنت موسكو هجومها الشامل على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.