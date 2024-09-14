مقتل 4 أشخاص وفقدان آخرين في فيضانات عارمة في رومانيا

بوخارست- (د ب أ)

تشهد مناطق شاسعة من وسط وشرق أوروبا حالة تأهب قصوى، مع هطول أمطار غزيرة بأجزاء واسعة بالمنطقة ، لليوم الثالث على التوالي، مما يهدد بحدوث أسوأ فيضان منذ عقود. ووردت أنباء عن مقتل أربعة أشخاص في رومانيا، خلال فيضانات عارمة ولم يتم العثور على أشخاص آخرين.

وتم نشر أكثر من 200 رجل إطفاء للمساعدة في عملية الإخلاء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو إن حوالي خمسة آلاف أسرة تضررت بسبب الفيضانات، في سبع مقاطعات وتم إجلاء 160 شخصا وإنقاذ حوالي 100 آخرين.

ويتوجه رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو، إلى المناطق الأكثر تضررا ومن المتوقع أن يقدم أحدث المستجدات عن الظروف المناخية. وفي بعض القرى، صعد السكان إلى أسطح المنازل لتفادي ارتفاع منسوب المياه.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة، بمختلف أنحاء وسط أوروبا، حيث من المتوقع أن يصل منسوب المياه إلى 500 ملليمتر في بعض المناطق، مما يسبب مخاوف من حدوث فيضانات عارمة مماثلة لما حدث عام 2013 .





