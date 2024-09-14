مصادر تركية: القبض على أحد مخططي هجوم كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول

أنقرة- (د ب أ)

ألقت قوات الأمن التركية القبض على "فيسخان سولتاماتيوف" أحد مخططي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في يناير الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات التركية ومديرية الأمن العام نفذتا عملية مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أنه بجهود الاستخبارات التركية، قُبض على فيسخان سولتاماتيوف في إسطنبول، وهو أحد العناصر المرتبطين بتنظيم "ولاية خراسان" التابع لداعش الإرهابي في أفغانستان لتنفيذ أنشطة ضد تركيا.

وبينت المصادر أن سولتاماتيوف هو أحد مخططي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في 28 يناير الماضي.

وفي 28 يناير، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر منصة إكس، مقتل شخص بعد تعرضه لهجوم مسلح من ملثمين اثنين خلال مشاركته في قداس بكنيسة سانتا ماريا بإسطنبول.