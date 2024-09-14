فيتنام: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإعصار ياجي إلى 262

هانوي- (د ب أ)

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات في البلاد جراء الإعصار ياجي ارتفعت إلى 262 حالة، ولايزال 83 في عداد المفقودين.

واجتاح الإعصار ياجي- الأشد الذي يضرب شمال فيتنام خلال نحو 30 عاما- المنطقة قبل أسبوع، محملا برياح عاتية وأمطار موسمية.

وأصيب أكثر من 1900 شخص، بحسب تقرير لهيئة إدارة الكوارث والسدود الفيتنامية، صدر اليوم السبت.

ووفق تقرير الهيئة، دمرت العاصفة الاستوائية نحو 170 ألف منزل، بينما لا تزال المياه تغمر 73 ألف منزل .

ونفق نحو مليوني من حيوانات المزارع، وهي دواجن وماشية في الأساس، ولحقت أضرار بنحو 200 ألف هكتار من حقول الأرز.

وانحسرت مياه الفيضانات منذ ذلك الحين، ولكن المناطق المتضررة مازالت تكافح لإزالة آثار الدمار.

وتبذل هانوي جهودا واسعة لإزالة 40 ألف شجرة سقطت بعد أسبوع من الإعصار ياجي، حيث تسد الطرق وتعرقل الحياة اليومية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير إن ملايين الأطفال في شمال فيتنام بحاجة ملحة إلى دعم عقب الإعصار. ويفتقر نحو ثلاثة ملايين شخص للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

ولحقت أضرار بنحو 550 منشأة صحية وأكثر من 800 مدرسة، بالإضافة لخطر تعرض مليوني تلميذ لاضطراب عملية التعليم، والحماية.

ووفق تقديرات اليونيسف، التي تفترض تضرر نحو 19 مليون شخص أو خُمس سكان فيتنام، هناك حاجة مبدئية لـ15 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الضرورية للأطفال والأسر المتضررة.

واجتاح ياجي الفلبين والصين قبل فيتنام، مما أسفر عن وفيات ودمار أيضا. كما ضرب ميانمار وتايلاند.